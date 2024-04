Saúde, resistência física e autoestima. Estes são os motivos que fazem o Pablo Eduardo Camilo da Rosa, 17 anos, treinar em uma academia todos os dias desde o início do ano. Assim como ele, outros adolescentes decidiram incluir a musculação na rotina no último ano, fazendo com que academias da Região Metropolitana de Porto Alegre registrem um aumento no número de alunos dessa faixa etária. Apesar dos benefícios para a saúde, especialistas alertam que a atividade requer cuidados.