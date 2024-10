Imunização Notícia

Passo Fundo deve receber novas doses de vacina contra a covid-19 a partir desta terça-feira

Estoque do município está zerado há 11 dias, após vencimento do prazo de validade dos imunizantes no último dia 18 de outubro

29/10/2024 - 05h00min Atualizada em 29/10/2024 - 05h00min