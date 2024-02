O município de Tenente Portela, no noroeste gaúcho, deve decretar situação de emergência em saúde pública em decorrência da dengue. Além de ser o município com maior número de casos confirmados da doença, a primeira morte no Estado em 2024 também ocorreu na cidade com pouco mais de 14 mil habitantes. A confirmação da Secretaria Estadual de Saúde foi nessa segunda-feira (5).