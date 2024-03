Por 11 votos contrários e sete favoráveis, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo rejeitou o substitutivo ao projeto de lei que determinava que as escolas públicas e privadas do município informassem pais ou responsáveis sobre "quaisquer atividades pedagógicas de gênero" a serem realizadas no ambiente escolar. A proposta havia sido apresentada pelo vereador Rodinei Candeia (Republicanos).