O edital de concessão para os aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo será publicado em 15 de fevereiro. A decisão vem após reunião entre o Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do governo do Estado (CGCPPP) junto ao governador Eduardo Leite, na manhã desta quinta-feira (8).