O Ypiranga tem um motivo a mais para comemorar seu aniversário de 100 anos, que ocorre neste domingo (18). Isso porque neste sábado o Canarinho venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, no Estádio Colosso da Lagoa, e confirmou a classificação à próxima fase da Série C com uma rodada de antecedência.