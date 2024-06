Em um jogo irreconhecível ofensivamente, o Ypiranga conheceu a sua segunda derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16), o Canarinho pouco criou e foi superado pelo Remo por 1 a 0, no Estádio Baenão, em Belém. O gol dos paraenses foi marcado por Ytalo, ainda do primeiro tempo.