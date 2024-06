Gaúcho e Cruzeiro não conseguiram sair do empate no jogo pelo segundo turno da Divisão de Acesso disputado neste sábado (15). O placar da partida realizada durante a tarde na Arena do Gaúcho, em Passo Fundo, ficou em 0 a 0.



O Alviverde ainda tentou pressionar durante os seis minutos de acréscimo no segundo tempo, quando ficou em vantagem após a expulsão de dois jogadores do time adversário, Severo e Luan. Com o resultado, o Gaúcho deixou escapar a chance de voltar ao G-4 do Grupo A e ingressar na zona de classificação.