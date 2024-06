Depois de mais de um mês sem vencer, o Gaúcho reencontrou o caminho da vitória. Neste domingo (9), o Alviverde foi até Cachoeirinha para a última rodada do primeiro turno da Divisão de Acesso. Com investidas nas jogadas aéreas, venceu por 4 a 1 e voltou a entrar na briga por uma vaga no G-4.