O Ypiranga receberá uma cota adicional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul e impactou, também, no futebol. O clube, assim como Caxias e São José, representantes do Estado na Série C do Campeonato Brasileiro, receberá R$ 300 mil extras da entidade para auxiliar no custeio de despesas da competição.