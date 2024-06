Na volta à Série C e no primeiro jogo com público no Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o Estado, o Ypiranga venceu e segue com 100% de aproveitamento na competição. Nesta quinta-feira (30), o Canarinho ganhou do Figueirense por 1 a 0, em jogo adiado pela quarta rodada. Com o resultado, soma nove pontos em três jogos disputados e ocupa a oitava posição — três jogos a menos do que maioria dos adversários.