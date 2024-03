A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta quinta-feira (14), o Conselho Técnico da Série C do Campeonato Brasileiro. A reunião foi feita por meio de uma videoconferência com os 20 clubes participantes e, entre as pautas, ficou definido a cota que cada um irá receber pela participação na competição em 2024.