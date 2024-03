A Diretoria de Competições da CBF divulgou nesta quinta-feira (7) a tabela básica do Brasileiro Série C 2024. A data base do início da competição é dia 21 de abril. O Ypiranga vai iniciar a trajetória em busca do acesso inédito à Série B no Estádio Colosso da Lagoa, diante do CSA, de Alagoas.