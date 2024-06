Fabiano Daitx completa nesta terça-feira (11) uma semana a frente do Gaúcho. O técnico comandou o time em um empate (contra o Glória) e em uma vitória (contra o Cruzeiro) na Divisão de Acesso, resultados que deixaram o clube na quinta colocação do Grupo A, com oito pontos. Em entrevista a GZH, Daitx falou sobre as suas expectativas para o restante da competição.