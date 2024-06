Em mais um jogo consistente, o Ypiranga pouco sofreu e garantiu a quarta vitória em cinco jogos disputados na Série C do Campeonato Brasileiro. O 1 a 0 sobre o Tombense, nesta segunda-feira (10), proporcionou diversos elogios do técnico Thiago Carvalho ao seu plantel de jogadores que, segundo ele, "compraram sua ideia de jogo".