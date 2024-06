O Ypiranga está há 358 dias sem perder no Estádio Colosso da Lagoa. Nesta segunda-feira (10), o Canarinho fez o seu papel de mandante e venceu o Tombense por 1 a 0, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 12 pontos e subiu para a sexta posição da competição — com dois ou três jogos a menos que a maioria dos adversários. Os mineiros caíram para a nona colocação, com 11.