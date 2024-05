Os prejuízos causados pelas enchentes devem ir além das mortes e estragos deixados pelo excesso de chuva na maioria dos municípios gaúchos. No norte do Rio Grande do Sul, cidades turísticas que não tiveram impactos significativos agora enfrentam problemas na economia: a grande maioria dos visitantes cancelou suas reservas nos locais acostumados a receber turistas o ano todo.