Designado pelo presidente Lula para ser o representante federal no trabalho de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes que causaram prejuízos a 92% dos municípios, Paulo Pimenta, em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, na manhã desta quinta-feira (16), falou sobre a expectativa de anúncios para o setor o produtivo, o que pode ocorrer ainda nesta quinta.