Depois de três anos seguidos de redução, quando parecia que o Brasil estava vencendo um antigo inimigo que obstaculiza o futuro de muitos jovens, o trabalho infantil recrudesce no país. Foi o que mostrou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua sobre o trabalho de crianças e adolescentes divulgada na última quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até 2019, o levantamento iniciado em 2016 vinha mostrando retração no número de menores de 18 anos submetidos a atividades incondizentes com sua fase de desenvolvimento, mas o período da pandemia provocou um retrocesso na situação: o número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil saltou de 1,76 milhão em 2019 para 1,9 milhão em 2022.