Por larga margem de votos, o Congresso Nacional derrubou na última quarta-feira o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. O benefício acabaria no final deste mês e, agora, será estendido até o final de 2027, permitindo que as empresas contempladas optem pelo pagamento de contribuições sociais sobre a receita bruta, com alíquotas que variam entre 1% e 4,5%, em vez de pagar 20% de INSS relativo aos empregados. A decisão alivia o setor produtivo, garante previsibilidade, mantém a empregabilidade e agrada a sindicatos patronais e de trabalhadores porque é vital para a sobrevivência de várias atividades. Deveria, inclusive, ser estendida aos demais segmentos econômicos do país.