Mesmo sem a palavra “eliminação”, reivindicada pelos ambientalistas, o documento final da conferência do clima da ONU (COP28) acabou contemplando um avanço considerável ao defender a redução progressiva no consumo global de combustíveis fósseis. Os observadores mais otimistas veem a decisão como um sinal claro de que a era do petróleo se encaminha para o fim – interpretação que adquire maior simbologia quando se sabe que o acordo foi firmado nos Emirados Árabes, centro produtor de petróleo, num evento que teve participação de centenas de representantes da indústria petroleira. Mas também é inegável que a resistência do grupo de produtores, especialmente dos países integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), continua grande, baseada no argumento de que o mundo pode reduzir as emissões causadoras do aquecimento global sem abandonar combustíveis específicos.