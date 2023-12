O governo federal lançou na última segunda-feira um dos mais ambiciosos programas de atenção à população de rua entre todos os já planejados e tentados no país, com o propósito de alcançar um contingente de excluídos estimado pelo próprio Executivo em 221 mil brasileiros. Se o cálculo estiver correto, é mais ou menos o equivalente a toda a população de um município de médio porte como Viamão, no Rio Grande do Sul, que aparece no último Censo com 224 mil habitantes. Mas tudo indica que o número está subestimado, pois nem todas as pessoas que moram nas ruas estão cadastradas nos serviços públicos de assistência. Além disso, basta alguém circular por qualquer cidade de médio ou grande porte no país para deparar com barracas de lonas e papelão nas calçadas, famílias inteiras habitando pontes e viadutos, pessoas de todas as idades dormindo em colchões sob marquises em áreas centrais e pedintes disputando espaço nos cruzamentos de trânsito mais movimentados. Não há como ignorar tanta degradação humana.