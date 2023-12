O Rio Grande está entre a cruz do aumento de ICMS e a espada do corte de benefícios fiscais. É este o dilema que a Assembleia Legislativa terá que enfrentar nos próximos dias, quando votará o projeto do Executivo que propõe o aumento da alíquota básica do imposto dos atuais 17% para 19,5%. Se a proposta for rejeitada – como parece ser a tendência no parlamento estadual –, o governo terá que extinguir incentivos fiscais importantes para setores da economia que empregam e contribuem para o desenvolvimento. É o plano B elaborado pelo governo para evitar que o Estado sofra uma punição de 50 anos, que recairá sobre as futuras gerações de gaúchos.