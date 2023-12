Não há retrato mais explícito do descalabro da segurança urbana no país do que esses vídeos e fotos divulgados nas redes sociais pelos autodenominados Justiceiros de Copacabana. Com a maior desfaçatez e como se fossem heróis, delinquentes travestidos de defensores da sociedade exibem cenas de agressão e covardia, mãos ensanguentadas e ameaças de violência contra criminosos que agem no Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades locais, trata-se de um grupo de moradores do bairro mais famoso do Brasil que, armados com tacos de beisebol e socos-ingleses, decidiram sair pelas ruas à caça de suspeitos de roubos e furtos naquela área da cidade. O propósito confesso da nova milícia é fazer justiça com as próprias mãos – para intimidar marginais e compensar a inação das forças policiais.