Não é razoável que o Rio Grande do Sul, quarta maior economia do país, tenha rodovias em situação pior do que a média nacional. A tradicional pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada na quarta-feira, mostra que 72% da malha no Estado tem algum problema. São trechos considerados regulares, ruins ou péssimos. No país, o percentual insatisfatório cai para 67,5%. Na edição do ano passado, existia uma equivalência na situação das estradas gaúchas e brasileiras: 66% deixavam a desejar. Ou seja, por aqui a qualidade das vias piorou mais.