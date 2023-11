A moderação ganha mais espaço do que as ideias radicais e as palavras contemporizadoras tomam lugar das bravatas. Pouco mais de uma semana após vencer a eleição para a presidência da Argentina, o autointitulado anarcocapitalista Javier Milei vai se rendendo ao pragmatismo. A guinada é bastante perceptível no campo das relações internacionais, como mostra a tentativa de se reaproximar do Brasil.