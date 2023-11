Após o horror e a dor produzidos pelo ataque terrorista do Hamas a Israel, é preciso reconhecer que existe grande alívio com a confirmação de que inocentes mantidos como reféns estão voltando para os seus familiares. O cessar-fogo acordado entre Israel e a facção terrorista palestina, intermediado por Estados Unidos e Catar, permitiu a libertação na sexta-feira de 24 pessoas sequestradas no trágico 7 de outubro. Foram 13 israelenses, 10 tailandeses e um filipino libertados, na maioria mulheres e meninas. Como parte da negociação, que também prevê a paralisação temporária das hostilidades na Faixa de Gaza, Israel soltou 39 palestinos que estavam detidos no país desde antes do começo do conflito.