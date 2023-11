Um raio de bom senso iluminou o governo federal, que desistiu da ideia de patrocinar uma emenda parlamentar ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para mudar a meta de déficit zero das contas públicas em 2024. O prazo para essa alteração seria a sexta-feira. Trata-se de uma decisão acertada, apesar de ser notório que na prática existem chances mínimas de se alcançar o objetivo de igualar receitas e despesas no próximo ano, como o previsto no novo marco fiscal.