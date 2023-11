A chegada ao país dos 32 brasileiros e familiares palestinos que estavam na Faixa de Gaza coroa a operação bem-sucedida de resgate de cidadãos que permaneciam na zona de conflito no Oriente Médio. A primeira fase da missão trouxe rapidamente cerca de 1,4 mil compatriotas que estavam em Israel, embarcados em oito voos sequenciais encerrados pouco mais de duas semanas após o início da guerra deflagrada pelo ataque terrorista do Hamas. No início do mês, mais 32 brasileiros e familiares foram repatriados da Cisjordânia.