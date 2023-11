Alarma constatar que a escalada de antissemitismo observada nas últimas semanas em vários países se repete no Brasil, conhecido por ser modelo de convivência pacífica de vários povos, como é o próprio exemplo das relações cordiais existentes entre as comunidades judaicas e de origem árabe. Mais aterrador ainda é saber que, além do discurso de ódio, chegou-se ao ponto de existir planejamento para um ataque terrorista, felizmente detectado a tempo pela Polícia Federal, a partir de informações recebidas das agências de inteligência de Israel e dos EUA.