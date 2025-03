João Fonseca busca vaga nas quartas de final do Challenger de Phoenix: saiba horário e onde assistir

MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O tenista brasileiro João Fonseca, número 80 do ranking mundial, disputa nesta quinta-feira (13), sua segunda partida pelo Arizona Tennis Classic , torneio challenger disputado em quadras duras e que serve de preparação para o Masters 1000 de Miami, que começa na próxima semana.

Após estrear vencendo o russo Pavel Kotov, em sets diretos, Fonseca terá pela frente o quarto cabeça de chave da competição, o alemão Jan-Lennard Struff, 46º do ranking. A partida está programada para às 23h (de Brasília) e quem vencer garantirá uma vaga nas quartas de final, contra o vencedor do confronto entre o norte-americano Reilly Opelka, ex-número 17 e atual 117º do mundo, e o francês Hugo Gaston, 93º na classficação da ATP.