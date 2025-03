Como formar talentos para a nova economia

Em 2025, o Campus Caldeira sediará três programas. O Geração Caldeira, de capacitação e empregabilidade para carreiras de tecnologia e inovação, vai para sua quarta edição, já tendo impactado mais de 30 mil alunos de todo o país. Outra iniciativa é o Futuros Possíveis, inspirado em um programa da prefeitura de Nova York que proporciona capacitação e estágio remunerado para alunos da rede pública. Já a disciplina eletiva de ecossistemas de inovação, para escolas privadas, oferece uma vivência prática dentro do hub, ampliando os olhares dos estudantes a respeito das carreiras do futuro.

Esses programas reforçam a visão do Caldeira de que a educação profissional e tecnológica deve estar alinhada às necessidades do mercado . Além do conhecimento técnico, é essencial criar experiências imersivas que aproximem os jovens de oportunidades concretas de trabalho na nova economia.

A entrada de Claudia Costin, especialista em políticas públicas para a educação, como membra convidada do conselho de administração do instituto reforça nosso compromisso em consolidar o RS como um dos principais polos brasileiros de formação de novos talentos.

As histórias de transformação na vida dos jovens que temos acompanhado nos dão a certeza de que estamos no caminho certo. É um caminho longo, mas que precisa ser priorizado por toda a sociedade. Por isso, trabalhamos em conjunto com empresas empregadoras, big techs, escolas, universidades, organizações sociais e o setor público. Acreditamos que a juventude como protagonista pode ser o motor do desenvolvimento social e econômico para a transformação do país.