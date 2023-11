São estarrecedoras as revelações sobre diversos episódios de vazamento de informações por estagiários e servidores do Judiciário gaúcho para facções criminosas no Estado. O caso foi mostrado pelo repórter Giovani Grizotti no programa Fantástico, no domingo, e também apresentado na edição de segunda-feira de Zero Hora. É mais uma situação a demonstrar o quanto o poder público e autoridades têm de estar atentos à atuação desses grupos que também buscam ter infiltrados nas instituições e cooptar funcionários.