Trânsito e estratégia de fiscalização

Esta percepção encontra respaldo nos dados. Em 2024 tivemos 12,7% mais acidentes do que em 2019. Os acidentes com feridos aumentaram 20,6% e as mortes aumentaram 11,1% neste intervalo. Se olharmos um período mais longo, veremos que, de modo geral, os acidentes vinham em tendência de queda até a pandemia. Após 2021 os números voltaram a crescer.