A menos de um ano das eleições municipais de 2024, parece claro que o tema da adaptação às mudanças climáticas e mitigação de riscos de desastres naturais tem de ser uma das pautas obrigatórias do pleito que se avizinha, ao lado de assuntos como educação e saúde. O mais recente evento extremo que atingiu parte do Estado no fim de semana, com novas mortes, destruição e marcas históricas de enchentes em algumas regiões e na Capital, reforça essa percepção. Os prognósticos acerca dos efeitos do aquecimento global no futuro já eram uma advertência contundente sobre a importância da prevenção. Mas os acontecimentos de 2023 mostram que a preparação não pode mais ser procrastinada. O custo de pagar para ver será ainda mais alto.