Trumpeconomics

Indo nesta direção, o revival da política econômica neoliberal no segundo governo Trump pode ser uma farsa, principalmente porque os desdobramentos das medidas de política comercial — elevação em até 25% das tarifas de importação dos produtos adquiridos pelos norte-americanos — tendem a afetar negativamente as economias dos Estados Unidos e mundial.

Pelo menos três motivos nos levam a reflexionar sobre o referido adjetivo: primeiro porque protecionismo econômico vai de encontro à adoção dos princípios econômicos neoliberais; segundo porque maiores tarifas implicam aumentos de custos dos produtos importados, sejam insumos, sejam bens finais, e, por conseguinte, elevação dos preços para os consumidores norte-americanos, significando, assim, pressão inflacionária; e terceiro porque o protecionismo tarifário tende a desencadear uma guerra comercial global, agravando a dinâmica econômica mundial que, desde a crise financeira internacional (2007-2008) e a crise pandêmica da covid-19, está, segundo estatísticas do Fundo Monetário Internacional, crescendo muito abaixo do que crescia no início do século 21.