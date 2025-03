O endereço do voto

As eleições são um pilar da democracia, mas, por trás da aparente normalidade do processo eleitoral, um fator silencioso pode distorcer a vontade de uma comunidade. As urnas registram os votos de eleitores devidamente habilitados, mas denúncias alarmantes apontam que muitos desses votos são lançados por pessoas que sequer vivem as necessidades da localidade onde votam.