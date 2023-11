Os sinais estão por toda parte. Os brasileiros que o digam. No país, foram poucos os pontos que nos últimos dias não experimentaram extremos do clima. Uma seca inclemente atinge a região Norte. Amazônia e Pantanal sofrem com grande número de queimadas, que sufocam cidades com a fumaça. Sudeste e Centro-Oeste ardem em ondas de calor de intensidade rara. No interior de São Paulo, nuvens de poeira assustam populações. No Sul, as chuvaradas e enchentes causam destruição e mortes. Em poucos meses, o Estado passou de mais uma estiagem de grandes proporções para um período de precipitações excessivas e tempestades devastadoras, que deixaram dezenas de vítimas fatais.