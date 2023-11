Está em elaboração por um conjunto de institutos de pesquisas e universidades o Plano Nacional de Defesa Civil (PNDC). O instrumento, fruto de um convênio com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, vai formular princípios e diretrizes e estabelecer metas para fortalecer a gestão de riscos de desastres nacionais no país frente ao cenário de maior frequência e violência de eventos climáticos, decorrência do aquecimento global. Um dos vários aspectos contemplados se refere à importância de construções mais resistentes, que possam suportar enchentes de grandes proporções e enxurradas.