Os vultosos valores movimentados demonstram que o esquema de contrabando de grãos e agrotóxicos da Argentina para o Brasil desarticulado na terça-feira pela Polícia Federal (PF) estava muito distante do rotineiro comércio ilegal de mercadorias que ocorre pelas fronteiras porosas do país. As investigações indicam que, nos últimos cinco anos, o grupo alvo da PF transacionou de forma irregular cerca de R$ 3,5 bilhões, usando portos clandestinos no Rio Uruguai localizados em cidades do noroeste gaúcho e da margem argentina.