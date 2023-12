Os resultados da primeira edição do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês) após a pandemia eram bastantes aguardados exatamente por permitirem uma aferição mais completa do impacto da crise sanitária no ensino e uma comparação dos reflexos em cada país. Trata-se, afinal, do principal exame do gênero no mundo, feito por estudantes de 15 anos e coordenado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Nas provas aplicadas no ano passado, participaram estudantes de 81 nações.