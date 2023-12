Relegado a uma espécie de segundo plano no país, o ensino profissionalizante parece ganhar um novo impulso. Pelo menos há um despertar em relação a sua importância, em especial pelo reconhecimento da função de ponte entre a escola e o mundo do trabalho. Formalmente conhecido como Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a modalidade será essencial para o Brasil – e ainda mais para o Rio Grande do Sul – nos próximos anos devido à acelerada transição demográfica.