O Brasil não pode ignorar o que acontece na Argentina. Será um grande equívoco se a gestão do novo presidente Javier Milei continuar sendo vista pelos governantes brasileiros apenas como uma incômoda ascensão ao poder no país vizinho do conservadorismo ultraliberal, historicamente demonizado pela cúpula e por integrantes da atual administração nacional. Esta divergência de visões político-ideológicas já se refletiu na ausência deliberada do presidente brasileiro na cerimônia de posse do seu novo colega de Mercosul. Mas a Argentina está próxima demais para ser negligenciada pelo Brasil, tanto em decorrência da fronteira física comum quanto pelos interesses econômicos compartilhados. Mesmo atolada numa crise sem precedentes, continua sendo o nosso terceiro parceiro comercial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.