A prolongada sabatina que antecedeu a aprovação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal evidenciou mais uma vez o antagonismo exacerbado das forças políticas no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, deu visibilidade a deformações que precisam ser corrigidas nas relações entre os poderes da República. A mais visível e complexa talvez seja a própria indicação do candidato à sucessão dos integrantes da Corte que se aposentam ou deixam o cargo por algum outro motivo. Embora não haja uma determinação legal, o Brasil segue o ritual da Justiça norte-americana, pelo qual o nome indicado vem de uma escolha pessoal do presidente da República. Localiza-se aí a brecha para o apadrinhamento político que, invariavelmente, tem prevalecido nas indicações.