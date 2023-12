A violência urbana é uma triste realidade brasileira com causas bem conhecidas, que vão do crime organizado às desigualdades socioeconômicas e à falta de oportunidades para que as populações menos assistidas tenham vida digna. Nesse contexto, é oportuno e bem-vindo o programa RS Seguro COMunidade, lançado pelo governo gaúcho na última sexta-feira, sob a lógica de que o enfrentamento da criminalidade é também um desafio social. Ao envolver todas as secretarias – e não apenas a da Segurança – e contratar parcerias com a Unesco e com as ONGs Central Única de Favelas (Cufa) e Gerando Falcões, ambas de reconhecida atuação no trato de problemas sociais, o Executivo dá um passo importante para retomar espaços ocupados pelo crime devido à ausência do Estado. Resta esperar, agora, que a boa intenção gere providências práticas.