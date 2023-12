Reconhecida como um avanço histórico por políticos e economistas, a reforma tributária aprovada na última sexta-feira pela Câmara dos Deputados encerra três décadas de discussão no Congresso Nacional, simplifica o arcaico sistema de recolhimento de tributos no país, acaba com a cumulatividade e desestimula a famigerada guerra fiscal entre Estados e municípios. A aprovação do texto-base merece ser celebrada, sem dúvidas, mas é só o princípio do processo de efetiva modernização do chamado manicômio tributário brasileiro – como ficou conhecido o sistema por ser confuso, cumulativo, oneroso e injusto.