As forças armadas israelenses realizaram nas últimas semanas ataques contra dezenas de alvos do Hezbollah. O conflito entre Israel e o grupo extremista, sediado no Líbano, elevou a tensão com o Irã, que apoia a organização e lançou mísseis contra Tel Aviv e Jerusalém na madrugada (horário local) desta terça-feira (1º), conforme informado pelas autoridades de defesa israelenses.