Polícias Civil e Federal compartilham provas sobre compras suspeitas de material didático por secretarias de Educação

As polícias Civil e Federal estão compartilhando provas nos inquéritos que investigam compras suspeitas de material didático em Porto Alegre, em Canoas e em Eldorado do Sul. As apurações apontaram irregularidades semelhantes nos três municípios e com personagens e empresas que se repetem. No caso de Canoas e de Eldorado, sob apuração da PF, a diferença é que as aquisições foram feitas com recursos federais. O compartilhamento foi autorizado pela Justiça.