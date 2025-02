Os vencedores do Prêmio iBest 2024 foram conhecidos na noite de sexta-feira (14) em Porto Alegre, que recebeu o evento pela primeira vez. A cerimônia ocorreu no Teatro Bourbon Country, na zona norte da Capital, com a presença de mais de 300 dos maiores influenciadores e criadores de conteúdo digital do Brasil.

Apresentado por Ana Hickmann e Bomtalvão, o evento premiou os vencedores de 28 categorias, enquanto os demais foram revelados em vídeos distribuídos ao longo da cerimônia.

O youtuber e influenciador Peter Jordan foi o grande destaque da noite ao vencer em oito categorias. Outros premiados incluíram Zé Gotinha (Brand Persona), Camila Pudim (Beleza e TikToker do Ano), Paul Cabannes (Stand Up), Bomtalvão (Tiktoker Revelação), Prof. Noslen (Influenciador de Educação) e Richard Rasmussen (Meio Ambiente e Sustentabilidade).

Os participantes receberam votos do júri popular (público geral) e da Academia iBest, formada por especialistas, empresários e personalidades do mundo digital.

Destaques gaúchos

A edição destacou também os influenciadores gaúchos relevantes nos debates e tendências. Na categoria Influenciador Rio Grande do Sul, o vencedor no voto popular foi o jogador de futebol Ronaldinho, enquanto a vencedora no voto da academia foi a modelo Gisele Bündchen.

Outros influenciadores gaúchos vencedores da noite foram Carmo Dalla Vecchia, premiado na categoria LGBTQIA+, e Badin, revelação digital em humor. Na categoria Governo Estadual, o portal do Estado do Rio Grande do Sul ficou em terceiro lugar na votação popular e na academia.

Criado em 1996, o Prêmio iBest de 2024 teve apoio do governo gaúcho como Estado anfitrião e da prefeitura de Porto Alegre como cidade-sede, além do patrocínio da Caixa, Claro e Banrisul.

— É uma honra para os gaúchos receber o iBest, que reúne os principais influenciadores e sites do Brasil. Também quero agradecer a todos que ajudaram o Estado após as extremas chuvas do ano passado, mostrando solidariedade e apoio — disse o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza.

A lista completa dos vencedores está disponível no site e no perfil do Instagram do prêmio iBest.

Veja os vencedores em algumas das categorias

Influencer Rio Grande do Sul

Ronaldinho (voto popular)

Gisele Bündchen (academia)

Protagonista influenciador

Fernanda Montenegro (voto popular e academia)

Tiktoker do ano

Camila Pudim (voto popular)

Virginia Fonseca (academia)

Youtuber do ano

Peter Jordan (voto popular)

Iberê Thenório (academia)

Apresentadores de TV/Streaming

Danilo Gentili (voto popular)

Marcos Mion (academia)

Creator do Ano

Peter Jordan (voto popular)

Casimiro Miguel (academia)

Família

Lulu, Arthur e Maju Mendonça (voto popular)

Marcos Mion e família (academia)

Futebolista influenciador

Vinicius Jr (voto popular)

Denilson Show (academia)

Jornalista influenciador

Kim Paim (voto popular)

Reinado Azevedo(academia)

Personalidade Influenciadora

Rebeca Andrade (voto popular)

Virginia Fonseca (academia)

