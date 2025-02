Com presença de influenciadores brasileiros, Porto Alegre sedia o Prêmio iBest pela primeira vez 

Ana Hickmann, Juliano Cazarré e Carmo Dalla Vecchia estarão presentes na cerimônia. Montagem sobre fotos de @ahickmann,Divulgação e @carmodallavecchia / Reprodução,Instagram

Começa nesta quinta-feira (13) a programação do Prêmio iBest em Porto Alegre. Pela primeira vez, a capital gaúcha sediará a premiação que é considerada o "Oscar da internet brasileira".

A cidade foi escolhida em reconhecimento ao impacto de sites, aplicativos e redes sociais na retomada do Rio Grande do Sul após a enchente de maio.

— Estamos orgulhosos de realizar a maior premiação do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, em um momento tão significativo para o Estado, valorizando sua influência e impacto na comunidade digital do país — destaca Marcos Wettreich, CEO do iBest.

O Prêmio iBest reunirá diversas personalidades na Capital em dois dias de programação. Nesta quinta, os finalistas serão recebidos pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini para uma atividade focada em sustentabilidade e nos aprendizados pós-enchente.

Já a cerimônia de premiação ocorre na sexta-feira (14), no Teatro Bourbon Country, a partir das 19h45min.

— É uma grande satisfação sediar esta cerimônia que reúne os grandes nomes da internet. É também uma oportunidade do nosso Rio Grande do Sul mostrar seu progresso e resiliência após um ano de superação — destaca Leite.

Destaque para influenciadores do RS

A cerimônia premiará as 109 categorias do Prêmio iBest 2024, entre plataformas digitais, produtores de conteúdo, apresentadores e ações sociais.

A edição destaca também os influenciadores gaúchos que estão fazendo a diferença nas redes sociais. São criadores de conteúdo que têm levado discussões, tendências e a cultura local para novos patamares, conquistando milhares de seguidores com suas postagens.

A premiação utiliza um algoritmo próprio para avaliar a relevância digital de cada iniciativa, com o apoio de uma votação popular e da Academia iBest – definida por um júri de especialistas –, garantindo que os melhores do Brasil sejam reconhecidos por seu impacto nas redes sociais. Quem será o melhor influenciador do Rio Grande do Sul?

Até o momento, mais de 200 finalistas confirmaram presença no evento, entre eles Peter Jordan, Flávio Augusto e Joel Jota. Ana Hickmann, Juliano Cazarré e Carmo Dalla Vecchia encabeçam a lista de influenciadores gaúchos que são esperados na cerimônia.

Confira a lista completa dos finalistas neste link.

Transmissão em GZH

O Prêmio iBest será transmitido pelo canal de GZH no YouTube na sexta-feira.